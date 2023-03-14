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BİST'teki iki şirketten 4.5 milyon euroluk anlaşma

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#Çuhadaroğlu Metal#Gentaş#Alüminyum
BİSTteki iki şirketten 4.5 milyon euroluk anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:36

Çuhadaroğlu Alüminyum ile Gentaş arasında 4,5 milyon euro bedelli sözleşme imzalandı.

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Çuhadaroğlu Alüminyum ile Gentaş arasında 4.5 milyon euroluk anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında Gentaş Gaziantep Projesi Alüminyum Cephe Kaplama İşleri yapılacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gentaş İç ve Dış Tic. Nak. Taş. Ltd. Şti. arasında 13.03.2023 tarihinde (bugün) proje, imalat ve montaj taahhütlerini kapsayan "Gentaş Gaziantep Projesi Alüminyum Cephe Kaplama İşleri" sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 4.500.000 EURO + KDV (bugünkü kur ile karşılığı yaklaşık 91.354.500 TL + KDV)'dir."

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#Çuhadaroğlu Metal#Gentaş#Alüminyum

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