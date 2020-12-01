BIST100 yüzde 3.25 yükseldi, dolar 7.84 lirada

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul'un yüzde 10luk payının QIA'ye devrini içeren işlem tamamlandı.



TVF’den yapılan açıklamada, "26 Kasım tarihinde TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul'un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.7988 lira ve en yüksek 7.9176 lirayı gördükten sonra, 7.84 7.85 lira aralığında,



- euro en düşük 9.3064 lira ve en yüksek 9.4828 lirayı gördükten sonra, 9.41 9.42 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.4170 lira ve en yüksek 10.6133 lirayı gördükten sonra 10.47 10.48 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.19234 - 1.20006 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19559 düzeyindeydi.



Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ekim ayındaki 53.9 düzeyinden, Kasım ayında 51.4e geriledi.



Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI Kasım’da 51.4e düşmekle birlikte faaliyet koşullarının iyileştiği yönünde sinyal vermeye devam etti.



İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Kasım verilerine göre, Covid-19 pandemisinin hem Türkiye’de hem de başta Avrupa olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan ikinci dalgası, Kasım’da birçok imalat sanayi sektöründe toparlanmanın hız kesmesine yol açtı.



İSO’dan yapılan açıklamada, "Takip edilen 10 sektörün sadece dördünde faaliyet koşulları iyileşti. Yeni siparişler açısından, kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri olmak üzere iki sektörün büyüme bölgesinde olduğu gözlendi" denildi.



İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 2.83 arttı.



İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 14.07, toptan fiyatlar da yüzde 17.43 yükseldi.