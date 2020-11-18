BIST100 yüzde 2.78 yükseldi, dolar 7.70 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde dövizler, yeni güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladılar.



Piyasalar, Para Politikası Kurulu’nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor.



Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.6812 lira ve en yüksek 7.7897 lirayı gördükten sonra, 7.70 7.71 lira aralığında,



- euro en düşük 9.1078 lira ve en yüksek 9.2485 lirayı gördükten sonra, 9.14 9.15 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.1867 lira ve en yüksek 10.3438 lirayı gördükten sonra 10.24 10.25 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18504 - 1.18909 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18711 düzeyindeydi.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.4 milyar dolardan, Eylül sonunda 368.5 milyar dolara yükseldi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 11.2 azalışla 225 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 0.9 azalışla 593.5 milyar dolara geriledi.



Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 24.6 azalışla 79.7 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 4.5 azalışla 90.8 milyar dolara geriledi.



Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.1 artışla 48 milyar dolara yükseldi.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 13.4 artışla 185.4 milyar dolara yükseldi.



TCMB verilerine göre, Türkiye’de portföy yatırımları da, Eylül sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 21.7 azalarak 103.9 milyar dolara geriledi.



Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin;



- hisse senedi stoku yüzde 37.3 azalışla 20.4 milyar dolara,



- devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 63.1 azalışla 5.7 milyar dolara,



- Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7.0 azalışla 45.8 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.6 artarak 304.2 milyar dolara yükseldi.



Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı da aynı dönemde, yüzde 5.1 azalarak 33 milyara gerilerken, TL mevduatı yüzde 8.7 artarak 14.8 milyar dolara yükseldi.



Bu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.6 azalarak 64 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4.2 azalarak 93 milyar dolara geriledi.