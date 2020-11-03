 BIST100 yüzde 1.51 yükseldi, dolar 8.46 lirada

Merkez Bankası’nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu’nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan dövizler, Ekim ayı enflasyon verileri ve ABD seçimlerinin yakından izlendiği yeni günde yeni tarihi yüksek düzeylere yükseldi.



Dolar tarihinde ilk kez 8.50 lirayı, euro 10 lirayı, sterlin de 11 lirayı aştı.



Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.13 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.89’a çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 10 aylık akrtış yüzde 10.64, ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.



Ekim’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 324 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.



TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Ekim’de yüzde 3.55 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 18.20 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları yılın ilk 10 ayında yüzde 17.48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9.11 yükseldi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 8.4096 lira ve en yüksek 8.5468 lirayı gördükten sonra, 8.46 8.47 lira aralığında,



- euro en düşük 9.7754 lira ve en yüksek 10.0092 lirayı gördükten sonra, 9.92 9.93 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.8763 lira ve en yüksek 11.1179 lirayı gördükten sonra 11.03 11.04 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.16351 - 1.17224 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16564 düzeyindeydi.



Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ağustos’ta aylık bazda 570 milyon dolar artarak 165 milyar 246 milyon dolara yükseldi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 923 milyon dolar, yükümlülükleri 1 milyar 493 milyon dolar arttı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) G20 ülkelerini, "bireyler, iş dünyası ve sağlık sektörüne" yönelik finansal destekleri ara vermeden sürdürmelerini önerdi ve bu yapılmadığı durumda ekonomik krizin "daha da derinleşebileceği" uyarısı yaptı.



IMF’den yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi ve bunun da krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulandı ve eklendi:



"Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı."