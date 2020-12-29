BIST100 yüzde 1.42 yükseldi, dolar 7.35 lirada

Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.33 liraya kadar geriledi.



InvestAZ Yatırım’ın analizinde, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında beklenen serbest ticaret anlaşmasının bugün imzalandığına işaret edilerek, "Taraflar ilerleyen dönemde ticari ilişkilerini geliştirmek adına büyük bir adım atmış oldu. 1 Ocaktan itibaren Brexit anlaşması dahilinde AB ile ticaret anlaşmalarını düzenleyen Birleşik Krallık, Türkiye ile de ekonomik ilişkilerini düzenleme yolunda büyük ilerleme kaydetti. Türk Lirasındaki güçlenme bugün de devam eti. Dolar/TL 7.35 seviyesine kadar gerilerken Euro uzun bir aradan sonra 9.00ın altını görmüş oldu. BIST100 endeksi bugün yeni rekoru olan 1,454 seviyesini test etti. Borsa İstanbul'da XELKT elektrik endeksi yüzde 2.26 değer kazanarak en çok kazandıran endeksler arasında yer aldı. Enerji şirketlerinde yaşanan alımlara ulaştırma endeksi de yüzde 2.21lik prim ile katıldı" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.3382 lira ve en yüksek 7.4786 lirayı gördükten sonra, 7.35 7.36 lira aralığında,



- euro en düşük 8.9988 lira ve en yüksek 9.1540 lirayı gördükten sonra, 9.02 9.03 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.9129 lira ve en yüksek 10.0840 lirayı gördükten sonra 9.92 9.93 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.22061 - 1.22668 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22407 düzeyindeydi.



Ekonomik güven endeksi Kasım’daki 89.5’ten, Aralık ayında yüzde 3.5 düşerek 86.4 düzeyine geriledi.



Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda; hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9.2 azalarak 70.4’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7.8 azalarak 87.6’ya, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7.2 azalarak 73.3’e düştü.



Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80.1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.8 artarak 110.4 değerini aldı.



Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.



Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.