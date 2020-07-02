BIST100 yüzde 1.38 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Küresel hisse senedi borsaları, farklı ülkeler ve geliştirme şirketlerinden gelen Covid-19 aşısının bulunmasına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yeni güne yükselişlerle başladı.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsası endeksleri, Pfizer ve BiNTech tarafından yapılan açıklamalarda, yaptıkları aşı deneylerinden olumlu tepkiler aldıklarını duyurmaları üzerine yükseldi.

Avrupa'daki hisse senedi borsalarının açılış öncesi işlemlerinde de, aşı geliştirme çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya başlandığına ilişkin haberlerin yayılmasıyla, benzer gelişmeler yaşandı.

Çarşamba günü piyasalarda Covid-19 aşısı gelişmeleri izlenirken, olumlu açıklanan veriler sonrasında güne 6.85 düzeyinde başlayan dolar yeni günde de 6.85 lirada yatay hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8420 lira ve en yüksek 6.8591 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6956 lira ve en yüksek 7.7518 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5357 lira ve en yüksek 8.5941 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1302 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon beklentilerinin "bir miktar" yükseldiği Haziran ayında, öncü göstergelerin işlenmemiş gıda ve enerjide yıllık enflasyonunun yükselebileceği uyarısı yaptı.

TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutma kararı alınan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerinde, "Haziran ayında yıl sonu enflasyon beklentileri bir miktar yükselirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri düşüş kaydetmiştir. Öncü göstergeler işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun Haziran ayında da yükselebileceğine işaret etmektedir. Öncü göstergeler, enerji yıllık enflasyonunun Haziran ayında artacağını göstermektedir" denildi.

Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiği de belirtilen özetlerde, şöyle denildi:

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

"Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

"Kurul, salgın hastalığa bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülmesinin büyük önem arz ettiği değerlendirmesinde bulunmuştur.

"Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, başta nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak üzere şirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir.

"Dolayısıyla, makro ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi birimleri hedefleyen ve sektörel etkileşimleri dikkate alan politika uygulamalarının kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir.

"Bu süreçte atılacak politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliğini destekleyecektir."