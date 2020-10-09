BIST100 yüzde 1.32 yükseldi, dolar 7.85 lirada

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 7.95 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, bugün Swap faizlerinin artırılmasıyla 7.85 liraya kadar geriledi.



Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25’ten yüzde 11.75”e yükseltti.



TCMB 21 Ağustos’ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.25’ten yüzde 9.75’e, 25 Eylül’de ise yüzde 9.75’ten yüzde 10.25’e yükseltmişti.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.8540 lira ve en yüksek 7.9571 lirayı gördükten sonra, 7.85 7.86 lira aralığında,



- euro en düşük 9.2843 lira ve en yüksek 9.3705 lirayı gördükten sonra, 9.29 9.30 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.2032 lira ve en yüksek 10.3079 lirayı gördükten sonra 10.22 10.23 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.17541 - 1.17815 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18174 düzeyindeydi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı beşinci repo ihalesinde ortalama basit faiz, Perşembe günü düzenlenen ihalede oluşan yüzde 13.15’ten yüzde 13.23’e yükseldi.



Böylece, ihalede Çarşamba günü 43 baz puan yükselen ortalama basit faiz, Perşembe günü 24 baz puan, Cuma günü de 8.0 bazpuan yükselmiş oldu.



TCMB’nin geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 12.48, Çarşamba günü de yüzde 12.91 düzeyindeydi.



TCMB’nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 6 Kasım vadeli repo ihalesine 38.7 milyar lira teklif geldi.