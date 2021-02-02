BIST100 yüzde 1.29 yükseldi, dolar 7.18 lirada

Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonu 2023’te yüzde 5.0’e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizlerde düşüş, yeni haftanın ilk gününde de sürdü. Dövizler, Salı gününde de bu düzeylerde hareket etti.



İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak’ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.



İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, İstanbul’da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak’ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi verileri Çarşamba günü açıklanacak.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.0912 lira ve en yüksek 7.1987 lirayı gördükten sonra, 7.18 7.19 lira aralığında,



- euro en düşük 8.5692 lira ve en yüksek 8.7084 lirayı gördükten sonra, 8.64 8.65 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.7183 lira ve en yüksek 9.8467 lirayı gördükten sonra 9.79 9.80 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.20227 - 1.20880 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20254 düzeyindeydi.



Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, Kasım’da aylık bazda, 2 milyar 676 milyon dolar artışla, 158 milyar 318 milyon dolara yükseldi.



Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre aynı dönemde, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 559 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 2 milyar 117 milyon dolar arttı.



Bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların yurt içi bankalardaki mevduatı 1.61 milyar dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 999 milyon dolar ve 192 milyon dolar arttı.



Yükümlülük dağılımında da; yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 630 milyon dolar ve 1 milyar 499 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 12 milyon dolar azaldı.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 5.0 milyon dolar, uzun vadeliler 625 milyon doları arttı.



Yurt dışından sağlanan kısa vademi krediler 1 milyar 94 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 393 milyon dolar arttı.



Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 117 milyar 798 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 813 milyon dolar düzeyindeydi.



Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da bu dönemde 1.85 milyar dolar azalarak, 23 milyar 985 milyon dolara geriledi ve toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi.