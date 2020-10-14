BIST100 yüzde 1.24 yükseldi, dolar 7.90 lirada

Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, "BİST-100 1,200-1,250 tepe bölgelerinden geri çekilmeler yaşadıktan sonra tekrar yükseliş ivmesi yakaladı. 50 ve 200 Üssel GAO üzerinde yükselişine devam eden endekste yeni enerji haberleri ile 1188 kritik seviyelerinde endeks fiyatlaması devam ediyor. Tekrar 1,200 ve 1,250 direnç bölgelerine yükselişin devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması teyit olarak takip edilebilir. Olası güç kayıplarında ise 1,150 ve 1,170 seviyeleri aşağı yönlü kırılmadığı sürece bu seviyeler destek olarak değerlendirilebilir" denildi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, tarihi yüksek düzeylerine yakın başladığı Çarşamba gününü bu düzeylerde geride bıraktı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.9010 lira ve en yüksek 7.9591 lirayı gördükten sonra, 7.90 7.91 lira aralığında,



- euro en düşük 9.2816 lira ve en yüksek 9.3429 lirayı gördükten sonra, 9.29 9.30 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.2160 lira ve en yüksek 10.3490 lirayı gördükten sonra 10.30 10.31 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.17199 - 1.17708 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17407 düzeyindeydi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.22’ye yükseldi.



TCMB’nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 11 Kasım vadeli repo ihalesine 40.5 milyar lira teklif geldi.



TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti Salı günü itibarıyla 10 baz puan daha yükselerek yüzde 12.03’e çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4’ün altında idi.



TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi.



TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25’ten yüzde 11.75’e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos’ta yüzde 8.25’ten yüzde 9.75’e, 25 Eylül’de ise yüzde 9.75’ten yüzde 10.25’e yükseltmişti.