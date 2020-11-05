BIST100 yüzde 1.06 yükseldi, dolar 8.45 lirada

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin sürmesiyle dolar geriledi ve euro 1.18 doların ve sterlin de 1.30 doların üzerine yükseldi. Bu gelişmelerle dolar iç piyasada da 5-10 kuruş dolayında gerilerken, euro 10 liranın, sterlinde 11 liranın üzerine yükseldi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 8.4114 lira ve en yüksek 8.4795 lirayı gördükten sonra, 8.45 8.46 lira aralığında,



- euro en düşük 9.8472 lira ve en yüksek 10.0305 lirayı gördükten sonra, 10.00 10.01 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.9130 lira ve en yüksek 11.0924 lirayı gördükten sonra 11.05 11.06 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.17108 - 1.18597 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18273 düzeyindeydi.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), Birleşik Krallık genelindeki ikinci Covid-19 kısıtlama uygulamalarının ekonomide yaratacağı tahribatı önlemeye çalışırken devasa tahvil alım programını, 150 milyar sterlin daha artırdı.



Böylece BoE, 100 milyar sterlinlik artışla 845 milyar sterline yükseltilmesi beklenen varlık alım programının büyüklüğünü 895 milyar sterline çıkardı.



Para politikasının hala "büyümeyi ve istihdamı sürdürmek ..." için yüzde 2.0’lik enflasyona ulaşma hedefinde olduğu vurgulanan BoE açıklamasında, Covid-19 ile ilgili gelişmelerin, yakın vadeli harcamaları Ağustos raporunda öngörülenden daha çok etkileyeceği ve gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe yol açacağı vurgulandı.



BoE, "eksi faiz"e ilişkin öngörülere karşın, genel beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.1’de tuttuğunu açıkladı.



BoE Başkanı Andrew Bailey, negatif faizlere ilişkin bir politika üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini, ancak bunun uygulanmasına ilişkin her hangi bir zaman çizelgesi oluşturmadıklarını söyledi.



Avrupa Birliği ile mal ve hizmetler ticaretinin zaman içinde büyük olasılıkla azalacağını ve bunun da Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) üzerinde bir yük oluşturacağının altını çizen Bailey, ancak, ülkesinin bir "çift-dipli durgunluk için olmadığını" vurguladı.



