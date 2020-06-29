BIST100 yüzde 1.02 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Bankacılık sektörünün net kârı, yılın ilk beş ayında, yıllık bazda yaklaşık yüzde 39 artışla 27.3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Mayıs ayı verilerine göre sektörün kredileri de yıllık bazda yüzde 24, beş aylık dönemde de yüzde 19 artışla 3.16 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da Mayıs sonunda, yıllık bazda yüzde 31 ve beş aylık dönemde yüzde 16 artışla 2.97 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün Mayıs sonunda takipteki krediler oranı yüzde 4.54 ve sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 19 düzeyinde hesaplandı.

Sabit getirili menkul kıymetler piyasasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi geçen haftayı yüzde 9.19 düzeyinde, 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisi de yüzde 11.67 düzeyinde kapattı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) haftanın son iki günü yükselerek 487 puana çıktı. Hafta boyunca piyasalarda gözler, enflasyon verileri ile Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde olacak.

Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanma umutlarıyla, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin etkisiyle yatay hareket eden dolar iç piyasada da 6.85 lira ile bir süredir işlem gördüğü düzeyde işlem görüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8445 lira ve en yüksek 6.8577 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6775 lira ve en yüksek 7.7414 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4129 lira ve en yüksek 8.4921 lirayı gördükten sonra 8.41 – 8.42 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1217 - 1.1288 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1247 düzeyindeydi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 61.7 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 19.1 artışla 73.5 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Haziran'da aylık bazda;

- tüketici güven endeksi yüzde 5 artarak 62.6 değerini,

- reel kesim güven endeksi yüzde 22.2 artarak 89.8 değerini,

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8.5 artarak 55.5 değerini,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.3 artarak 86.4 değerini,

- inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33.1 artarak 78.0 değerini aldı.