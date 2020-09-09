BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 7.48 lirada

Euro karşısında 1.20’ye kadar geriledikten sonra, gelen pozitif ekonomik verilerin de etkisiyle 1.17 düzeyine toparlanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle iç piyasada 7.4983 lira ile yeni tarihi yüksek düzeyi test etti.



Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.



Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle bugün açtığı 7 Ekim vadeli repo ihalesinde en düşük ve ortalama yüzde 11.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. TCMB’nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 10.77 düzeyinde gerçekleşti.



Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3’ten kademeli olarak geriledikten sonra yükselerek, yeniden yüzde 11.0 düzeyinin üzerine çıkmış oldu.



TCMB’nin repo ihalesinde basit faizin yüzde 11.0’in üzerinde oluşmasının ardından, bankalararası piyasada gecelik faizler de yüzde 11.25 düzeyine kadar yükseldi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.4760 lira ve en yüksek 7.4983 lirayı gördükten sonra, 7.48 7.49 lira aralığında,



- euro en düşük 8.7995 lira ve en yüksek 8.8643 lirayı gördükten sonra, 8.84 8.85 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.6576 lira ve en yüksek 9.7523 lirayı gördükten sonra 9.73 9.74 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.17526 - 1.18338 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18234 düzeyindeydi.



Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings’e göre, Türkiye’deki Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin, toplam krediler içinde 2019 sonunda yüzde 6.0 düzeyinde olan payı, 2020’nin ilk yarısı sonunda yüzde 10’a yükseldi.



Fitch’in bugün yayınladığı raporda, Türk bankalarının aktif kalitesinin Covid-19 pandemisi nedeniyle zayıflayacağı, bunun bankaların aktif rasyolarından çok, bilançolarında daha belirgin olarak görülebileceği belirtildi.



Hazine garantilerinin, KGF kapsamında KOBİ kredilerinden kaynaklanan varlık kalitesi riskini sınırladığına işaret edilen raporda, bankalarla yapılan görüşmelerin de ortaya koyduğu gibi, yılın ilk yarısının sonundan bu yana yeni kredi erteleme taleplerinin keskin bir şekilde düştüğüne de dikkat çekildi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı düzenlemeler ve kredi büyümesi nedeniyle bankaların açıkladığı takipteki kredilerde belirgin bir bozulma görünmeyecek.



Raporda büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilerek, kısa vadede kredi yeniden yapılandırılmaların sınırlı kalabileceği ifade edildi.