BIST100 yüzde 0.87 yükseldi, dolar 7.50 lirada

ABD tahvil getirilerinin daha fazla mali canlandırma beklentileri ile yükselmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında yükseldiği düzeylerde tutunan dolar, iç piyasada da Salı gününe, Pazartesi günü yükseldiği 7.50 lirada tamamladı.



InvestAZ Yatırım’ın analizinde, piyasalarda pozitif havanın sürdüğüne işaret edilerek, "Dolar kurunun 7.50 sınırına geldiği günde borsalarda alımlar devam etti" denildi ve eklendi:



"BIST100 endeksi 1,556 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Yurt dışı haber akışından pek etkilenmeyen borsalarda yükseliş 11. haftasına taşınmış oldu.



"BIST endekslerinde dikkat çeken yükselişler XINSA inşaat endeksindeki yüzde 7.0 değer artışı, XMANA metal ana endeksindeki yüzde 2.16 ve XMESY metal eşya makine endeksindeki yüzde 3.66 değer artışı oldu.



"ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş bugün de devam etti ve 10 yıllık devlet tahvilleri yüzde 1.16nın üzerine kadar çıktı.



"Fed yetkililerinden yapılan açıklamalar ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin bir risk oluşturmadığı ve Fed'in bu gidişata bir müdahalede bulunmayacağı yönünde."



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.4190 lira ve en yüksek 7.5183 lirayı gördükten sonra, 7.50 7.51 lira aralığında,



- euro en düşük 9.0349 lira ve en yüksek 9.1392 lirayı gördükten sonra, 9.12 9.13 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.0725 lira ve en yüksek 10.2223 lirayı gördükten sonra 10.21 10.22 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.21371 - 1.21796 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21507 düzeyindeydi.



Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), AstraZeneca şirketinin, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısına onay almak için başvurduğunu açıklamasının ardından, Avrupa’da önde gelen borsalarda endeksler artıda açıldı.



Yatırımcıların, ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Joe Biden’ın, "trilyonlarca dolarlık destek" sözüne odaklandığı Asya-Pasifik bölgesi borsalarda endeksler ise günü, karışık yönlerde tamamladı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, koronavirüs pandemisinin piyasalar üzerindeki ağır etkilerine karşın, "enflasyonun ölmediğini" vurguladı.



Pandemi nedeniyle enflasyonun çok düşük düzeylere inmiş olmasının, onun "artık yaşamadığı" anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.



Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, 19 üye ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık ayında yıllık "yüzde -0.3" ile değişmedi.



Enflasyonun, 2021 yılında mevcut "eksi" düzeylerinden hızla yükselmesinin beklendiğini vurgulayan Schnabel, ancak çok yüksek düzeylere tırmanacağına ilişkin belirti görülmediğini de ekledi.