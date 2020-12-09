BIST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 7.80 lirada

İş Yatırım’ın analizinde, euro/dolar paritesinin, sonuçları Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde 1.21 düzeyinin üzerindeki gelişmesini sürdürdüğü ne işaret edilerek, "Piyasalar faiz oranlarında değişiklik beklemezken pandemi tahvil alım programında değişiklik olabilir; 1.21 ve 1.2088 seviyesi parite için gün içerisinde takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise Aralık başında test edilen ve son 1 yılın en yükseği olan 1.2180 seviyesi ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkacak" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.7896 lira ve en yüksek 7.8527 lirayı gördükten sonra, 7.80 7.81 lira aralığında,



- euro en düşük 9.4371 lira ve en yüksek 9.5191 lirayı gördükten sonra, 9.45 9.46 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.4259 lira ve en yüksek 10.5682 lirayı gördükten sonra 10.48 10.49 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.20958 - 1.21472 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21013 düzeyindeydi.



İhracat birim değeri Ekim’de yıllık bazda yüzde 0.6, aynı dönemde ihracat miktarı yüzde 4.5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Ekim’de yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.5 ve yakıtlarda yüzde 36.9 azalırken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 2.4 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 1.7 arttı.



Aynı dönemde ihracat miktar endeksi de gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.0, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 8.2 ve yakıtlarda yüzde 28.4 azalırken, gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 6.0 arttı.



Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 3.0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.0 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 4.0 artarken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 0.2 ve yakıtlarda yüzde 32,0 azaldı.



İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 10.4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16.4 ve yakıtlarda yüzde 2.9 azalırken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 20.2 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 14.6 arttı.



Bu dönemde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1.6 arttı. Buna göre; Eylül ayında 168.5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.6 artarak, Ekim ayında 171.2’ye çıktı.



Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; geçen yıl Ekim ayında 175.9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4.5 artarak, bu yıl Ekim ayında 183.9’a çıktı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Eylül ayında 146.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1.2 azalarak, Ekim ayında 144.4’e geriledi.



Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; geçen yıl Ekim ayında 127.3 olan ithalat miktar endeksi de yüzde 12.9 artarak, bu yıl Ekim ayında 143.7’ye çıktı.



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ekim ayında 103.7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3.8 puan artarak, 2020 yılı Ekim ayında 107.5’e yükseldi.