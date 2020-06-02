BIST100 yüzde 0.77 yükseldi, dolar 6.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 100 ile 108 bin 500 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.77 artışla 108 bin 97 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.88, BIST Mali Endeks yüzde 1.41 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.49 eksideydi.

Piyasaların gündeminde, Çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530/540 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7099 lira ve en yüksek 6.8221 lirayı gördükten sonra, 6.73 – 6.74 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5075 lira ve en yüksek 7.6132 lirayı gördükten sonra, 7.52 – 7.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.5556 lirayı gördükten sonra 8.44 – 8.45 lira aralığında hareket ediyor.