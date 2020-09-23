BIST100 yüzde 0.59 yükseldi, dolar 7.70 lirada

Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, 7.70 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.



Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle yüzde 11.42 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.



Böylece, ihalede ortalama faiz düne göre 2 baz puan daha yükseldi; bu yükseliş Salı günü 10 baz puan olmuştu.



İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.37, ortalama basit faiz yüzde 11.42, en yüksek basit faiz yüzde 11.50 oldu.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.6530 lira ve en yüksek 7.7105 lirayı gördükten sonra, 7.70 7.71 lira aralığında,



- euro en düşük 8.9397 lira ve en yüksek 9.0083 lirayı gördükten sonra, 9.00 9.01 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.7281 lira ve en yüksek 9.8446 lirayı gördükten sonra 9.83 9.84 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.16643 - 1.17190 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16659 düzeyindeydi.



Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Eylül’de aylık bazda 12.4 puan azalarak 157.6 düzeyine geriledi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.



Buna göre;



- son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladı,



- gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam etti,



- son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan gelişme zayıflarken,



- gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ise güçlendi.