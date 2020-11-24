BIST100 yüzde 0.51 yükseldi, dolar 7.95 lirada

Hazine’nin 10 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.32 oldu. Hazine bugün 13 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ihracında 2.5 milyar TL’si piyasadan yaklaşık 3.6 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.



Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin de ilk kez ihracı ile birlikte 5.65 milyar lira borçlanma gerçekleştirildi. Hazine’nin 7 yıllık FRN’i yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 6.86 oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanleye yetki vermiştir" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.8445 lira ve en yüksek 8.0502 lirayı gördükten sonra, 7.95 7.96 lira aralığında,



- euro en düşük 9.2899 lira ve en yüksek 9.5623 lirayı gördükten sonra, 9.44 9.45 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.4689 lira ve en yüksek 10.7665 lirayı gördükten sonra 10.61 10.62 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18367 - 1.18942 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.



BDDK açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rasyosu hesaplanmanın uygulanmaya başladığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:



"Aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."



BDDK açıklamasında, aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığı da belirtildi.



İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım’da aylık bazda 0.4 puan artarak yüzde 75.8 düzeyine yükseldi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.4 puan artarak yüzde 75.3 düzeyine yükseldi.



İmalat sanayi genelinde güz döneminde, brüt yatırım harcamaları, cari fiyatlarla artış oranı yıllık bazda yüzde 23.2 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşirken, 2021 yılı yatırım harcamalarının yüzde 48.4 artacağı öngörülüyor.



TCMB’nin 2020 yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2021 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 48.4 artacağı öngörülüyor.