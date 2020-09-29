BIST100 yüzde 0.19 yükseldi, dolar 7.84 lirada

Küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklamasına odaklandı.



Albayrak açıklamasında şu konuların altını çizdi:



- Salgın döneminde aldığımız tedbirlerin neticesi olarak Temmuz’da hızlı bir ekonomik normalleşme sürecine girdik, gelişen ülkelerden pozitif ayrıştık.



- Toparlanma tüm sektörlere yayılmadı, turizm, ulaşım ve hizmetlerde toparlanma istediğimiz seviyede değil.



- Hizmet sektörünü canlandırmak bizim için hayati önemde.



- Yeni dengelenme iç ve dış dengelerin yeniden sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi ve cari açığın kapatılması anlamına geliyor.



- Normalleşme adımları önümüzdeki gün ve haftalarda devam edecek, finansal istikrar ve makro hedeflere katkı sağlayacak.



- Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara öncelik vereceğiz.



- Büyüme bir miktar Q4’te ivme kaybedecek olsa da yılın tamamında pozitif bekliyoruz.



- Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlaşacağız.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.7765 lira ve en yüksek 7.8572 lirayı gördükten sonra, 7.84 7.85 lira aralığında,



- euro en düşük 8.0696 lira ve en yüksek 9.2188 lirayı gördükten sonra, 9.21 9.22 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.9869 lira ve en yüksek 10.1204 lirayı gördükten sonra 10.08 10.09 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.16609 - 1.17439 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17326 düzeyindeydi.



Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme öngörüsü;



- 2020 için yüzde 0.3 (önceki: yüzde 5.0)



- 2021 için yüzde 5.8 (önceki: yüzde 5.0)



- 2022 için yüzde 5.0 (önceki: yüzde 5.0)



- 2023 için yüzde 5.0



Yeni Ekonomi Programı’nda TÜFE öngörüsü;



- 2020 sonu için yüzde 10.5 (önceki: yüzde 8.5)



- 2021 sonu için yüzde 8.0 (önceki: yüzde 6.0)



- 2022 sonu için yüzde 6.0 (önceki: yüzde 4.9)



- 2023 için yüzde 4.9



Yeni Ekonomi Programı’nda GSYH öngörüsü;



- 2020 GSYH 702 milyar dolar,



- 2021 GSYH 735 milyar dolar,



- 2022 GSYH 801 milyar dolar,



- 2023 GSYH 875 milyar dolar.



Yeni Ekonomi Programı’nda işsizlik öngörüsü;



- 2020’de yüzde 13.8



- 2021’de yüzde 12.9



- 2022’de yüzde 11.8



- 2023’de yüzde 10.9