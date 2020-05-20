BIST100 yüzde 0.17 yükseldi, dolar 6.78 lirada

Piyasalarda Perşembe gününün en önemli gündemi, Merkez Bankası'nın bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı olacak.

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir.

"Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.

"Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 575/590 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Pazartesi günü son işlem yüzde 13.08 bileşik düzeyindeydi.

Türkiye'nin yeni dviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7676 lira ve en yüksek 6.8060 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3878 lira ve en yüksek 7.4719 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2909 lira ve en yüksek 8.3473 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Mayıs 2020 valör tarihli euro ve dolar cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile euro ve dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamaya göre Hazine dört ihraç gerçekleştirmiş olacak. Tüm ihraçlarda vade 1 yıl olacak. Euro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.25 olacak. Dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.75 olacak.