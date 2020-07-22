BIST100 yüzde 0.03 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Euro bölgesinin tek parası euro, Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 krizi etkilerine karşı 750 milyar euroluk bir destek paketinin hazırlanmasına ilişkin anlaşmasının verdiği iyimserlikle, 1.15845 dolar ile, dolar karşısında 2018 Ekim'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Küresel döviz piyasalarında euro yüzde 0.41 artışla 1.15752 dolara ve sterlin karşısında da yüzde 0.94 artışla 0.91251 düzeyine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8162 lira ve en yüksek 6.8542 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.8064 lira ve en yüksek 7.9489 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6625 lira ve en yüksek 8.7233 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.15068 - 1.16013 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15880 düzeyindeydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde, Covid-19 pandemisi sonrası ekonominin neye benzeyeceğini öngörmenin zor olduğunu söyledi.

Washington Post'un sorularını yanıtlayan Lagarde, "Bizi sarsan sert zorluklar, bu kez bizi avlamak üzere geri gelecekler" diye uyardı.

ECB'nin iklim değişikliğinin nasıl geliştiğini incelemesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, iklim değişikliğindeki, ECB politikalarını etkileyecek potansiyel risklerin belirlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Lagarde, dünyanın "daha yeşil, daha esnek ve öncekinden daha fazla yakınlığa sahip" ekonomiye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.