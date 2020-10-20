‘Bisiklete dikkat’ kampanyası

Mobilite sektörünün hızla değişim gösterdiği dönemde, ‘Yeşil mutabakat’ın elektrikli ulaşım araçları ile birlikte en önemli kozlarından biri, iki tekerlekli araçlar. Pandemi dönemi ile birlikte de talep giderek yükseliyor. Ancak bisikletli ölümleri de artış gösteriyor. Trafikte taşıt önceliklerinin doğru kavranması ve bağlantılı araçların sektöre girişi bu kazaları azaltabilir. Dünyanın önde gelen otomotiv markaları her geçen gün gelişen teknolojileri, değişen vizyonları ile ulaşımın her alanına dokunacak çalışmalar yürütüyorlar.

BİSİKLET VE YAYA

İki teker üzerindeki sürücüleri ve yayaları koruyacak kör nokta uyarı sistemleri, acil durum fren sistemleri, bağlantılı teknolojiler gibi bir çok yenilik mobilite dünyasının içerisinde yer alıyor. Bisiklet yolları Türkiye’de birçok şehirde arttırılıyor ve ulaşım iki teker üzerinde sağlanabilecek kadar gelişiyor. Ancak buna rağmen bisikletlilerin karıştığı trafik kazaları artıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir’in Menemen ilçesinde antrenman yaparken kamyon çarpan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan‘ın yaşamını yitirmesinin ardından, trafikte araçların bisikletlere olan yaklaşımı yeniden gündeme geldi. Kullanıcılar #BisikletimeÇarparsan-Ölürüm etiketiylea kampanya başlattı.

ARAÇLAR GÖRMÜYOR

Araç sürücülerinin yakındığı konulardan bir tanesi, bisikletlerin trafikte görünmediği yönünde. Bir çoğu bisikletlerin yollardan gitmemesi, yoksa da kaldırımdan gitmeleri gerektiği yönünde argüman sunarken bisiklet kullanıcıları ise sürücülerin dikkatsizliğinden yakınıyor.

‘YOL BİSİKLETİ YOLDA SÜRÜLÜR’

Sportif amaçlı olarak kullanılan yol/yarış bisikletlerinin şehir içlerindeki ulaşım amaçlı bisiklet yollarında kullanılması tehlike arz ediyor. 20 km/s hız sınırı olan bisiklet yollarında ilerlemek zorunda kalan yol bisikleti kullanıcıları ve profesyoneller bu hızların çok üzerinde antremanlar yaptığı için tehlikeye oluşuyor. Bu sebeple antremanlar dünyanın her yerinde özellikle şehir dışı yollarda gerçekleştiriliyor. Ancak son günlerde Türkiye’de profesyonel sporcular ve amatör takım sporcuları taşıtların çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Trafik kurallarını hiçe sayan bilinçsiz sürücüler tarafından sıkıştırılarak yolun dışına atılmak isteniyor. Milli bisikletçilerin de sosyal medya hesaplarından katıldığı ‘Bisikletime Çarparsan Ölürüm’ kampanyası ile trafikte ulaşımın bir parçası olan bisikletler sesini duyurarak yolda kanunen hakkı olan sağ şeridi kullanmak istiyor.

‘YASA NE DİYOR?’

Karayolları Trafik Kanunu Mevzuatı’nda yer alan Madde 136’da belirtildiği üzere bisiklet sürücülerinin yaya yollarından gitmesi kesinlikle yasak olarak belirtliyor. Bunun yanı sıra ayrı bir bisiklet yolu olduğu taktirde bisikletlerin taşıt yolunda sürülmesi yasak olarak belirtiliyor. Bisiklet yolu olmayan bölgelerde ise yolun en sağ şeridinde en fazla iki bisiklet yan yana olabilecek şekilde seyrine izin veriliyor. Dönüşlerde yaya yolu, bisiklet yolu, taşıt yolu ile kesişiyorsa bu noktalarda taşıtlar yaya ve bisikletlilere yol vermek zorunda.