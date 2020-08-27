Bisiklet turizminin teşvik edilmesi için otellere ‘bisiklet dostu konaklama tesisi’ belgesi verilecek: Turizme bisikletli alternatif

Koronavirüs salgını sonrası özellikle Avrupa’da ciddi şekilde yaygın olan bisikletli ulaşım tercihi Türkiye’de de yeni trend olmaya başladı. Hem spor amaçlı hem de ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı pandemi sonrası normalleşme sürecinde önemli derecede artış gösterdi. Bu doğrultuda bisikletlere yönelik bir çok yeni düzenleme de hayata geçirilmeye başlandı. Önde gelen tatil beldeleri Marmaris, Antalya, Fethiye gibi bölgelerde bisiklet yolları her geçen gün artarken, Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan en uzun tek parça bisiklet yolu da bisikletçilerin gözdesi oldu. Bununla birlikte gelişmekte olan bisiklet turizmini canlandıracak yeni bir atılım yapıldı: ‘Bisiklet dostu konaklama tesisi’

TEŞVİK VE ÖZENDİRME

Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için ilgili koşulları sağlayan otellere ‘bisiklet dostu konaklama tesisi’ belgesi verilmesi kararı 25 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ilgili belge için başvuru koşulları, tesis nitelikleri ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 44’üncü maddesine dayanarak hazırlanan tebliğe göre sürdürülebilir turizm kapsamında alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bu belge verilecek. Yapılan inceleme ile talepleri uygun görülen tesisler denetim programına alınırken, uygun bulunan tesislere belge ile birlikte bir de plaket takdim edilecek.

TEBLİĞE GÖRE TESİSLERDEN İSTENEN BAZI ŞARTLAR ŞUNLAR:

Tesislerin bisiklet dostu politikasına sahip olması ve uygulamaların tesisin internet sitesi üzerinde duyurulması

Bölgesel bisiklet rotaları hakkında bilgi sahibi olan personel istihdamı

Genel mahallerde görünür yerlerde güncel detaylı hava ve yol durumu hakkında sürekli bilgi sağlanması

Güvenlik kamerasıyla izlenebilen bisiklet garajı veya park alanı bulundurulması

Bisikletlerin yıkanabilmesi için bir alan ayrılması

Bisiklet tamiri için temel aletlerin bulundurulması

‘BİSİKLETLİLER DERNEĞİ DENETLEME İÇİN TALİP’

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz konu ile ilgili belgelendirme ve denetleme konusunda katkı vermek için çalışmalara talip olduklarını bildirerek, “Bisikletliler Derneği olarak benzer bir çalışmayı 2010 yılından bu yana yürütüyoruz. Türkiye çapında otellere bu şekilde belgelendirme de yaptık. Avrupa’da da belgelendirme ve denetleme faaliyetleri bakanlıklarla birlikte alanlarında uzman uluslararası bisiklet dernekleri yürütüyor. Biz de bu konuda geliştirmelere katkı verebilmek için, uluslararası kuruluşlarla ve otellerle de bağlantı halindeyiz. Hayata geçirilecek uygulamaya dahil olarak hem daha geniş kitlelere duyurulabilmesi için hem de sürdürülebilir olması için dernek olarak katkıda bulunabiliriz” şeklinde konuştu.