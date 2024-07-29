‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’na Ankara’da yoğun ilgi

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Yoğun ilgi gören buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Akbank, ülkesine duyduğu adanmışlıkla, yatırımlarını Türkiye’nin geleceğine yapan bir banka. Her geçen gün yeni nesil teknolojilere ve hizmet alanlarına yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni iştiraklerimiz ve girişimlerimizle de sektörde ilklere imza atmayı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın modern Türkiye’nin inşasında ve ekonomik gelişiminde büyük bir rol oynadığını vurgulayan Kaan Gür; “Ankara, sanayi ve hizmet sektörlerindeki başarılı performansıyla ekonomimizin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bugün Ankara yalnızca Türkiye’nin siyasi merkezi değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişimin de lokomotifi konumundadır” dedi.

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‘HER ALANDA VAR OLMANIN, ETKİ YARATMANIN PEŞİNDEYİZ’

“Bankacılığın Geleceğini Tanımlayan Akbank” vizyonu doğrultusunda dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği odaklarına aldıklarını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, insan ve toplum, iklim değişikliği başlıkları altında şekillendirdiğimiz stratejimizle her gün öncü ve etkili işlere imza atıyoruz. Net sıfır hedefimizden çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımıza, sürdürülebilir finansman hedefimizden Akbank Gençlik Akademisi çatısı altındaki faaliyetlerimize kadar çok geniş bir alanda değer yaratıyoruz. Çünkü biz her alanda var olmanın, etki yaratmanın peşindeyiz” diye konuştu.