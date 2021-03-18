MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBirleşmiş Milletler büyüme tahminini yükseltti
GeriEkonomi Birleşmiş Milletler büyüme tahminini yükseltti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler büyüme tahminini yükseltti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Birleşmiş Milletler büyüme tahminini yükseltti

UNCTAD, beklenenden daha iyi olan toparlanmadan dolayı 2021 küresel büyüme beklentisini 0,4 puanlık artışla yüzde 4,7'ye çıkardı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten yüzde 4'e yükseltti.

UNCTAD, "Kızgın tavadan çıktı, yangına mı koşuyor?" başlıklı, küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunu yayımladı.
Raporda, UNCTAD'ın, 2021 için küresel büyüme tahminini ABD'deki Kovid-19 aşıları ve teşvik paketlerinin hanehalkı tüketimine ivme kazandıracağı beklentisiyle 0,4 puan artırarak yüzde 4,7'ye çıkardığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelişmekte olan ülkelerde "eşi görülmemiş" şekilde gelir tahribatına yol açtığı belirtilen raporda, salgın nedeniyle küresel ekonominin 2021 sonunda olması gereken seviyenin 10 trilyon dolar altında olduğu vurgulandı.

Raporda, "Geçen yılın 3'üncü çeyreğinde başlayan küresel ekonomik toparlanmanın epidemiyolojik, politika ve koordinasyon belirsizliklerini yansıtan önemli ölçüde eşitsizlik ve öngörülemezlik olsa da 2021'de de bunun devam etmesi bekleniyor." denildi.

"KEMER SIKMA POLİTİKASINA YANLIŞ BİR DÖNÜŞ, KÜRESEL GÖRÜNÜMÜN ANA RİSKİ"

Kovid-19'un kalıcı ekonomik etkisine yer verilen raporda, derin ve yıkıcı bir resesyondan sonra kemer sıkma politikasına yanlış bir dönüşün, küresel görünümün ana riski olduğu vurgulandı.

Raporda, Doğu Asya'daki ihracatla güçlü büyümenin ve artan bölgesel ticaretin bazı ülkelerin ticaret fazlasını daha da artırabileceği, bunun da küresel ticari ihtilaflara yol açabileceği belirtildi.

Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahmininin yüzde 2,4'ten yüzde 4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'te bırakıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi