Birleşme sinerji getirdi kârlılık arttı

Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sinerji yarattı, Türkiye Sigorta, 2020’de üretimini yüzde 24 artırdı. Hayat sigortalarında yüzde 12 büyüyen şirket, emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü yüzde 36 arttı. Her iki şirketin karlılığı ise yüzde 11.8, aktif karlılık da yüzde 15.5 büyüdü.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Varlık Fonu Genel Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Abraş, ortaklaşa düzenledikleri toplantıda her iki şirketin de 2020 yılı performansını ve 2021 stratejilerini paylaştı. Benli, altı sigorta ve emeklilik şirketinin bir araya gelerek Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’i oluşturduğunu, pazar paylarını birleşmenin etkisinin üzerinde artırdıklarını söyledi. Hayat dışı sigortalarda 8.8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 13.04’lük pazar payı; hayat tarafında ise 3.9 milyar lira prim üretimi ve yüzde 27.67 pazar payı ile 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladıklarını belirten Benli, emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü yüzde 36 artırarak, 36 milyar TL’nin üzerine taşıdıklarını kaydetti.

KAMU RİSKİNİ PAYLAŞACAĞIZ

Atilla Benli, birleşme ile hem kamu menfaati açısından hem de sigorta sektörü açısından sinerji yaratıldığını ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunu 200 milyon dolarlık teminat ile sigortaladık. Aynı şekilde Akkuyu Nükleer Santrali’ne teminat verdik. Toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uyduları olan Türksat uydularına olası risklere karşı 2.2 milyar lira teminat verdik. Özetle, vatanımızın en diplerinden uzaya kadar nerede milli çıkarımız varsa orada Türkiye Sigorta kendi alanında var ve olmaya da devam edecek” dedi. Atilla Benli, bu sinerji alanlarını çoğaltacaklarına ve büyük yatırımlara teminat vermeye devam edeceklerine de değinerek, şunları söyledi: “Sektörümüzün yapısal bir sorunu var, belirli branşlara yoğunlaşılmış, yeni ürün gelişimi az. Biz diğer şirketlerin girmek istemedikleri ancak sektörün önünü açacağı alanlarda öncü olacağız. Özellikle finansal sigortalara, sağlık sigortasına daha fazla odaklanacağız, hayat sigortası ürünlerini çeşitlendireceğiz ve siber sigortalarda sektörün merkezinde olacağız. Ama asıl önceliğimiz sigorta sektöründe rol model olmak. Sigortacılık, banka dışı finansın en önemli alanı. Burada Türkiye üzerindeki risklerin dağılımını doğru yapabilir, öncü olup, sektörü de arkamızdan getirebilirsek kamu üzerindeki risklerin büyük çoğunluğunu dünya ile paylaşabiliriz.”

DÜNYA LİGİNE GİRECEĞİZ

Atilla Benli, herhangi bir alanda teminat bulamama sorununun Türkiye Sigorta ile çözülmüş olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu iklim olabilir, uzay olabilir, afetler olabilir. Buralarda sigortacılığa katma değer yaratan bir rol oynayacağız. Bunu yaparken de uluslararası şirket olmayı da hedefimize koyduk. 5 yıllık strateji planımızda, Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerinde yani, yakın coğrafyamızda lider olacak bir yapıya kavuşup, dünya sigorta ligine girmek istiyoruz.

‘FIRSATLARLA İLGİLENİYORUZ’

Çağatay Abraş, Türkiye Varlık Fonu olarak sigortayı stratejik sektör olarak gördüklerini belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türkiye Sigorta’yı, Türkiye’deki piyasa yapıcı rolü ile birlikte bölgesel lider haline getirmek. Yakın coğrafyalarda büyümeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede kendi organik büyümemizi gerçekleştirirken olası inorganik büyüme fırsatlarına da odaklanıyoruz. Bölgesel ve yurtdışı fırsatlara bakıyoruz. Bizim alışveriş listemize girecek potansiyel fırsatlarla ilgileniyoruz. Türkiye’deki fırsatlarla da ilgileniyoruz ama asıl önemlisi bölgesel lider olmak için diğer coğrafyadaki fırsatlar bizim için cazip. Türkiye Varlık Fonu, 2019 yılsonu rakamlarına göre 245 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğe sahip. Bu da Türkiye Sigorta açısından ciddi bir sinerji yaratıyor. Dolayısıyla önemli projelerin büyük kısmı Varlık Fonu’nun mevcut portföyündeki şirketler üzerinden yürüyor.”

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