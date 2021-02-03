Birleşik Ödeme’ye yeni yatırım

Türkiye’de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve geliştirdikleri farklı ürün ve finansal çözümlerle hızlı büyümeye imza atan fintek servis platform sağlayıcısı (FaaS) olarak hizmet veren Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan yatırım aldı. Global trendlere bakıldığında son 10 unicorn’un yani değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin 3’ünün fintek servis platform sağlayıcısı olması da söz konusu yatırımın önemini daha da artırıyor. Birleşik Ödeme’nin de hedefi unicorn olmak.

EKOSİSTEME DESTEK

Birleşik Ödeme’nin, yapılan bu yatırım kapsamında OYAK Şirketleri’nin dijital finansallaşma alanındaki projelerinde de stratejik iş ortağı konumunda olacağını belirten OYAK Finans Grup Başkanı Emrah Silav, “Girişim Fonlarımız üzerinden gerçekleştirilen yatırım ile hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir finansal teknoloji (FinTech) açılımı yapılmış, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir” dedi.



2 KAT BÜYÜME

Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler “Fibabanka’dan sonra, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından OYAK’ın finans sektöründeki Portföy Girişim Fonları’ndan yatırım almak bizler adına gurur verici” dedi. Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert ise Birleşik Ödeme ile iki yıl önce başlayan işbirliğinin ne kadar doğru bir adım olduğuna şahit olduklarını söyledi. Pandemide dijital ödeme sistemlerinin kazandığı önemle uluslararası para transferi alanında yüzde 300 büyüme sağlayan Birleşik Ödeme, 2020’de toplam işlem hacmini 6 milyar TL’ye ulaştırdı. Her yıl ortalamada en az iki kat büyümeyi planlayan Birleşik Ödeme, 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 2021 sonu itibari ile 16 milyona çıkarmayı hedefliyor.