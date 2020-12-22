Birleşik Krallık GSYH’de 3. çeyrekte rekor büyüme

GSYH’deki çeyreklik bazdaki büyüme analistlerin beklentilerini de aştı. Ulusal İstatistik Ofisi’nin (Office for National Statistics - ONS) verilerine göre, GSYH aynı çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 8.6 daraldı.

ONS verilerine göre bu dönemde, hizmetler, üretim ve inşaat sektörlerindeki çıktı ile özel tüketim, devlet tüketimi ve iş yatırımları, kısıtlama öncesi düzeylerinin altında kaldı.

Veriye ilişkin açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ve Brexit geçiş dönemine ilişkin belirsizlikler sonuçları olumsuz etkiledi.