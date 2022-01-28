Birikimler güvence altında

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Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) tarafından paylaşılan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ve dövizden dönüşümlü kur/fiyat korumalı TL mevduat hesabı, birikimlerini Türk Lirası mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki değişikliklerden etkilenmesinin önüne geçiyor. VakıfBank, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabını en hızlı şekilde devreye alan bankalardan biri oldu. Ürün kapsamında TL birikimler, yabancı para birimlerine karşı korunarak güvence altına alınıyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabında hızla yol alan VakıfBank, hemen ardından dövizden ve altından dönüşümlü kur/fiyat korumalı TL mevduat hesabını müşterilerinin kullanımına sundu.

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KAZANÇ HESABA YANSIYOR

VakıfBank müşterileri şubelerin yanı sıra VakıfBank Mobil ve internet bankacılığından da hesaplarını açabiliyor. Açılan hesabın vade sonu geldiğinde, hesabın faiz getirisi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkından kaynaklı olası kazanç kıyaslanarak, daha yüksek tutar hesaba aktarılıyor. Hesap açılışı ve vade bitiş tarihlerinde Merkez Bankası’nın saat 11.00’de açıklayacağı döviz kuru baz alınıyor. Kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek kazancın, mevduat getirisinden daha yüksek olması durumunda kur farkı kazancı hesaba yansıtılıyor. VakıfBank’ın kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı, avantajlı faiz oranlarıyla 92, 181, 272 ve 366 gün vade seçenekleri ile sadece gerçek kişi müşteriler tarafından açılabiliyor. Ayrıca bu hesapta stopaj oranı da yüzde 0 olarak uygulanıyor.

DÖVİZ VE ALTIN

Halihazırda dolar, Euro, sterlin ya da altın hesabı bulunan VakıfBank müşterileri ise söz konusu hesaplardaki bakiyeyi, Merkez Bankası’nın özel dönüşüm kuru ile TL’ye dönüştürerek vadeli mevduat hesabını açabiliyor. VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ya da şubeler aracılığıyla açılan hesap için dövizden ya da altından TL’ye geçişte ve vade bitişinde Merkez Bankası’nın belirli saatlerde yayınlanan özel dönüşüm kuru baz alınıyor. Kur/fiyat farkından kaynaklı gerçekleşebilecek kazanç, faiz getirisinden daha yüksek olduğunda kur/fiyat farkı hesaba yansıtılıyor. Dövizden dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabı 92, 181 ve 366 gün vade seçenekleri ile gerçek ve tüzel müşterilerce açılabiliyor. Stopaj oranının yüzde 0 olarak uygulandığı bu hesapta VakıfBank, müşterileri için avantajlı faiz oranları sunuyor.