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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı ocakta azaldı

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Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı ocakta azaldı
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Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 azalarak 79 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2020 Raporu yayımlandı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk ayında, 2019'un aynı ayına göre yüzde 29 gerileyerek 137 bin kişi oldu. Söz konusu sayı bir önceki aya göre ise yüzde 11 gerilemeye işaret etti.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 azalarak 76 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 35 azalarak 79 bin kişiye geriledi. 

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