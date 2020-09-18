Bireysel emeklilikte hedef 400 milyar TL

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi ve biriken fonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. BES’te biriken fonların güvenilirliğine dair son dönemde bazı eleştirilerin bulunduğunu, bu eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Benli, “Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler” ifadelerini kullandı.

CİDDİ ARTIŞ VAR

AA Finans Masası’na konuk olan Benli, BES’in 2003’te kurulduğunu belirterek, fonların ulaştığı büyüklüğe ilişkin bilgiler paylaştı. Benli, “Kurulduğu günden bu yana ciddi bir artış var. BES ve Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) büyüklüğü 160 milyar lira. Toplamda 12.5 milyon katılımcı var sistemde. Burada potansiyel çok yüksek. Mevzuat anlamında beklediğimiz 18 yaş altının devreye girmesi. 18 yaş altı 20 milyon civarında potansiyelin sistemde kapasite olarak oluşması demek. Ne kadar erken yaşta tasarruf bilincini oluşturursak o kadar önemli. 18 yaş altı, dövizli BES ve benzeri bazı uygulamalar devre girdiğinde bu alanda çok ciddi potansiyel oluşacak. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyar liraya çıkması muhtemel. Son bir yılda OKS ile birlikte fon büyüklüğü 30 milyar lira birden arttı. Bugünkü verilerle ve potansiyelle kısa vadede 400 milyar liralık büyüklüğe ulaşabiliriz” diye konuştu.

Ev hanımlarının bile birikimlerini BES’te biriktirmesinin fon büyüklüğünü 60 milyar lira artırabileceğini dile getiren Benli, yeni uygulama ve değişikliklerle toplam fon büyüklüğünün çok daha fazla artabileceğini söyledi.

ŞEFFAF YÖNETİM

Sigorta sektörünün çok açık ve şeffaf olduğunu belirten, kullanıcıların, devlet denetimindeki birikimlerinin nerede kim tarafından kullanıldığını istedikleri zaman görebileceğini vurgulayan Benli, bireylerin kendi hesaplarında, kendi gözetimlerinde devam eden şeffaf bir yönetim olduğunu söyledi. Finansal sistem içerisinde en fazla denetlenen ve yasal düzenlemeleri en sıkı olan sektörün sigortacılık olduğunun altını çizen Benli, dövizli BES uygulamasının sektöre sağlayacağı katkılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

DÖVİZLE BES

“Bizim hem mavi kartlı vatandaşımız hem de yurtdışında yaşayan birçok vatandaşımız var. Onların gelirleri giderleri döviz üzerinden, dolayısıyla tasarruflarını da yine döviz üzerinden yapmak istiyorlardı. Buradaki bir ihtiyaçtan doğan bir sonuç bu. Yurtdışında yaşayan 6 milyon vatandaşımız var. Dövizli BES, 6 milyon kişinin Türkiye’ye döviz gönderip, döviz üzerinden tasarruflarını, emekliliğini Türkiye’de yapmasıdır. Yani dövizin Türkiye’ye getirilmesi söz konusu. Burada ikincil bir mevzuat var. Sektör olarak bu mevzuatın çıkmasını bekliyoruz. İkincil mevzuatımız tamamlandığında burada da önemli bir ivme kat edilecek.”

YERLİ VE MİLLİ GİRİŞİMLERE TEMİNAT

TUNA-1 kuyusunun poliçesini yapmalarının dakendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Atilla Benli, birleşme öncesinde Akkuyu’nun ve Oruç Reis’in poliçelerini de kendilerinin yaptığını hatırlattı. Benli, “Yerli ve milli bu tür girişimlere teminat vermeye devam edeceğiz, çözüm bulmaya devam edeceğiz. Bu bizim için en öncelikli konu, olmazsa olmazımız. Bu konuda hem kapasitemizi hem gücümüzü arttırarak Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda, bağımsız duruşunda, dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak biz de yerimizi alacağız.” diye konuştu.

‘ÜRÜNLERİMİZİ SUNACAĞIZ’

Mevcut 6 milyon kişinin, şirketlerin çalışmasına ve bu kişilere ulaşmasına bağlı olduğunu kaydeden Atilla Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim gördüğüm, bu talepten arza dönüş. Bu çok uzun yıllardır istenen ve söylenen bir konu vatandaşlarımız tarafından. Dolayısıyla, doğal olarak bu 6 milyon potansiyel içerisinde ilk etapta herhangi bir pazarlama veya tanıtma çalışması olmadan bekleyen bir kesimin sisteme girişi olacak. Sonra biz onların ihtiyaçlarına göre, ürünlerimizi onlara sunacağız. Bu çerçeve de yüzde 50 penetrasyonu çok sürpriz görmüyorum.”

LİDER ŞİRKET DOĞDU

Türkiye Sigorta ile ilgili de değerlendirmeler yapan Benli, “36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında lider bir sigorta şirketi olarak hayata başladığını ifade etti. Benli, şunları kaydetti: “Hayat tarafında yüzde 30’luk pazar payı, bireysel emeklilik tarafında Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte düşünüldüğünde yüzde 21.7’lik pazar payı, elementer tarafta ise yüzde 13.7 ile lider bir şirket doğmuş oldu. Türkiye Sigorta kuruluş nosyonuna uygun bir şekilde hayatına lider sigorta şirketi olarak başladı. Hem Yeni Ekonomi Programı hem de Cumhurbaşkanlığımızın Yıllık Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere banka dışı finans sektörünün gelişmesi stratejik ve önemli.”