Bira pazarı yüzde 5 daraldı

Geçen yıl bira pazarının yiyecek ve içecek pazarına paralel olarak yüzde 5 daraldığını ifade eden Ağırbaş, “Bu durumda fiyat baskısı ve ekonomik konjonktür etkili oldu. 2020’ye çok iyi başlamadık. Fiyat ve ÖTV çok önemli bir etken bizim sektörümüzde. En önemli sorun fiyat baskısı” dedi. Koronavirüs salgınının sektöre etkileri hakkında da konuşan Ağırbaş, “Koronavirüs tüm tedarikçilerimizle görüştüğümüz, kontrol ettiğimiz bir gelişme. Çin’den aldığımız bir hammadde yok. Bu nedenle kendimizi şanslı görüyoruz. Çin aynı zamanda az da olsa ihraç pazarlarımızdan biri. İhracatın etkileneceğini düşünüyoruz. Tahmin ettiğimizden daha hızlı bir olumsuz etki söz konusu. Ama üretim yaptığımız bir yer değil” diye konuştu. Türkiye özelinde rakamlara da değinen Ağırbaş, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağladıklarını ve 70 bin satış noktasında yer aldıklarını belirtti. Sektörde Anadolu Efes ile birlikte 16 şirketin 19 üretim tesisinde hizmet verdiğini dile getiren Ağırbaş, “2019 yıl sonu itibari ile Türkiye’de iç piyasaya arz edilen toplam bira miktarı 885 milyon litre civarında. Türkiye’den yurtdışına yapılan ihracat ise 69 milyon litre. Ernst & Young’un yaptığı araştırmaya göre, bira sektörünün ekonomiye etkisi hali hazırda 910 milyon Euro. Anadolu Efes ise markaları ile 70’ten fazla ülkede yer alıyor” dedi. Anadolu Efes’in KAP’ta yer alan açıklamasına göre 2019 yılı dördüncü çeyreğinde şirket, konsolide gelirlerini yıllık olarak 5.1 milyar TL’ye ulaştırdı.