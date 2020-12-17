Bir yılda 100 mağaza açtı

Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan marka pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen yeni mağaza açılışları ve üretim kapasitesinde gerçekleştirdiği büyümeyle istihdam artışı da yaratmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, “‘Hedefimiz olan 100 yeni mağaza açılışımızı gerçekleştirerek toplam mağaza sayımızı 330 ‘a çıkardık. Mondihome markamızı bu hedefe taşıyan değerli iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, fedakâr çalışanlarımıza ve her zamanbizlerin yanında olan değerli tüketicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

2021 yılında da değerli iş ortaklarımızla birlikte aynı güç ve kararlılıkla yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Birlikte büyüyor, daha büyük hedeflere birlikte yürüyoruz” şeklinde konuştu.