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Ekonomi
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir yılda 100 mağaza açtı

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Bir yılda 100 mağaza açtı
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Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Mondihome, bir yıl içerisinde 100 yeni mağazayı bayi ağına kazandırdı.

Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan marka pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen yeni mağaza açılışları ve üretim kapasitesinde gerçekleştirdiği büyümeyle istihdam artışı da yaratmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, “‘Hedefimiz olan 100 yeni mağaza açılışımızı gerçekleştirerek toplam mağaza sayımızı 330 ‘a çıkardık. Mondihome markamızı bu hedefe taşıyan değerli iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, fedakâr çalışanlarımıza ve her zamanbizlerin yanında olan değerli tüketicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

2021 yılında da değerli iş ortaklarımızla birlikte aynı güç ve kararlılıkla yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Birlikte büyüyor, daha büyük hedeflere birlikte yürüyoruz” şeklinde konuştu.

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