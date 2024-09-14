Bir yılda 1.8 milyon yeni faturalı abone

Haberin Devamı

Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları paylaşıldı. Buna göre Turkcell, 30’uncu yıl kutlamaları çerçevesinde hayata geçirdiği kampanyalarla mobil abone kayıp oranını yüzde 1.5 ile son altı yılın en düşük seviyesine çekti. Sabit geniş bant tarafında ise fiber abonelerde 42 bin net artış sağlanarak, toplam fiber abone sayısı 2.4 milyona ulaştı.

‘UKRAYNA SATIŞI İLE DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLADIK’

Yılın ikinci çeyreğinde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye’deki toplam abone sayısı 43.2 milyon oldu. Turkcell’in grup gelirleri ise yılın ikinci çeyreğinde 34.9 milyar liraya ulaştı, 14.9 milyar TL’lik FAVÖK ile de yüzde 42.6 oranında FAVÖK marjı elde edildi. Net kâr ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetiminin katkısıyla 2.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, güçlü operasyonel performanslarını yılın ikinci çeyreğine de taşıdıklarını belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde 346 bin net mobil abone kazandıklarını kaydeden Koç, Ukrayna’daki iştiraklerin satışına da değindi. Koç, 2023 sonunda duyurdukları satış sürecini 9 Eylül’de tamamladıklarını ve bu kapsamda Türkiye’ye ilk etapta 524.3 milyon dolar döviz girişi sağladıklarını bildirdi.

Koç, “Ukrayna’da 2022’den bu yana daha da şiddetlenen savaş koşulları da göz önüne alındığında, Turkcell olarak bu süreci başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmak” dedi.