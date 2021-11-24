Bir ülke daha sınırlarını açıyor! Şartlarını sıraladılar...

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Yeni Zelanda, bu yılın başlarında Avustralya ile bir seyahat balonu kurdu, ancak daha sonra askıya alındı. Şimdi ise sınırlarını yeniden açma planlarını açıkladı.

Yeniden açılmanın ilk aşamasında, 2 doz aşısı yapılmış olan Yeni Zelanda vatandaşları ve şu anda Avustralya'da bulunanların 16 Ocak'tan itibaren geri dönmelerine izin verilecek.

Ayrıca diğer tüm ülkelerde bulunan Yeni Zelandalıların 13 Şubat'tan itibaren ülkeye girmesine izin verilecek. Yabancı gezginler 30 Nisan'dan itibaren ülkeye giriş izni verilen son grup olacak.

Kurallar arasında tüm yolcuların tam aşılanmış olması yer alırken aynı zamanda 7 günlük karantina şartı da belirtiliyor. Tüm bunların yanı sıra varışta covid testi de isteniyor.

Yeni Zelanda Covid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, "Bu (aşamalı yaklaşım), Yeni Zelanda sağlık sistemi üzerindeki olası etkileri azaltır" dedi. Şu anda, yalnızca Yeni Zelanda vatandaşlarının ülkeye girmesine izin veriliyor.

Yeni Zelanda, ölümleri minimumda tutmayı başaran, Covid'e karşı övgüyle karşılanan sert yaklaşımının bir parçası olarak, pandemi sırasında sınırlarını erken kapatan dünyadaki ilk ülkelerden biriydi. Seyahat kısıtlamalarının yanı sıra, daha önceki salgınları hızlı ve katı karantinalarla bastırdı.

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Bu yılın başlarında Avustralya ile bir seyahat balonu oluşturmuştu. Ancak her iki ülkedeki salgınların ardından aylar sonra askıya almak zorunda kaldı.