Bir şirketten daha Corona virüs kararı

Volvo'nun Torslanda, Skovde, Olofstrom'daki İsveç fabrikalarının ve Güney Carolina'daki ABD tesisinin 26 Mart ile 14 Nisan arasında kapanacağı şirket tarafından açıklandı. Şirketin Belçika'nın Gent kentindeki tesisi zaten geçici olarak kapatılmıştı.

Genel Müdür Håkan Samuelsson, "Başlıca endişelerimiz çalışanlarımızın sağlığı. Bence ekonomi için, sert bir şey yapmalıyız" dedi.

Samuelsson Reuters'e verdiği demeçte, "Bu koronavirüsün etkisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Lojistik tedarik tarafında sorunlar görüyoruz.Sosyal mesafeye katkıda bulunmaya yardımcı olmalıyız" ifadesinde bulundu.

Genel Müdür Samuelsson, şirketin fabrika kapanışları sırasında beyaz yakalı personelin çalışma saatlerini azaltacağını ve hükümet teşviklerinden yararlanacağını da söyledi. Ayrıca, "Ülkeler arasında büyük bir fark var. Bazılarının sokağa çıkma yasağı var, restoranlar ve okullar kapalı. Diğer ülkelerde daha az sert önlemler var. Bence bunu daha fazla senkronize etmemiz gerekiyor" dedi.