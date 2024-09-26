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Bir şirket daha halka arz oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Bin Ulaşım#Halka Arz#SPK
Bir şirket daha halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 06:57

SPK, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin halka arz başvurusunu onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin 100 milyon TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12 milyon TL pay ile Şirket'in mevcut ortakları 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,75 milyon TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 225 bin TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#Bin Ulaşım#Halka Arz#SPK

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