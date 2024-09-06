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Bir şirket daha Borsa İstanbul'a geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Şirket#Halka Arz#Durukan Şekerleme
Bir şirket daha Borsa İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:05

SPK, Durukan Şekerleme'nin halka arz başvurusunu onayladı. Hisseler 17 liradan satılacak.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 100 milyon TL olan sermayesinin 132,5 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 32,5 milyon TL pay ile mevcut ortakları Uğur Durukan’ın sahip olduğu 5 milyon TL nominal değerli, Mahmut Nedim Durukan’ın sahip olduğu 3,75 milyon TL nominal değerli ve Mehmet Ertuğrul Durukan’ın sahip olduğu 1,25 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 42,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 17,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#Şirket#Halka Arz#Durukan Şekerleme

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