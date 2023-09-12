Bir Rus çok sayıda daire alıp siteyi otele çevirmişti... 'Rakamlar maalesef doğru, bunun adı merdiven altı turizm’

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RAKAMLAR MAALESEF DOĞRU

“Biz bu konuyu zaten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a aktarmıştık. Bakanlığımızın da bu soruna hassasiyetle yaklaştığını biliyorum. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) verdiği rakamlar maalesef doğru. Bir yabancının 60-70 daire satın aldığını biz de biliyoruz. Bu veriler bize de ulaştı. Özellikle Konyaaltı ilçesi Hurma bölgesinde, Alanya’da bu sorun var.

BUNLARIN RUHSATI YOK

Bir turist elbette gelip Antalya’dan daire satın alabilir ama sayı 60-70’e çıkıp bunun içine de kaçak faaliyet gösteren otel anlayışı girince bunun adı merdiven altı turizm oluyor. Buna asla izin verilmemeli. Bunların ruhsatı yok. Ruhsat olmayınca denetim de olmuyor. Yani hem vergi kaybı var ortada hem de bir güvenlik sorunu. Aslında bu sorunla birçok ülke, şehir uğraşıyor.

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ÖRNEK KARARLAR ALINIYOR

Mesela New York Belediyesi günü birlik evlerle ilgili yeni kararlar aldı. Biz de bu kararları inceledik. Mesela günü birlik ev için 1 ay önceden yer ayırtılacak ve o evde sadece 2 kişi kalabilecek. Airbnb mantığı ile kiralama yapılıyorsa ev sahibi de o evin içinde olacak. Bizim de bu tür çalışmalar içine girmek zorundayız. Biz sahadan bilgileri aktarıyoruz ki doğru bir çalışma yapılsın.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, bir yabancının birden fazla ev satın almasıyla ilgili şunları söylemişti: “Yabancıların Antalya’ya gelip ev alması elbette güzel bir şey. Bu da dünyada örnekleri olan bir turizm şekli. Fakat satılan 108 bin daire 108 bin ayrı kişiye satılmamış ki. Sıkıntı da burada başlıyor zaten. Bu listenin içinde 1 kişi 80 tane ev almış. Ve aynı kişi bu evleri kendi yurttaşlarına kiralıyor.

KABUL EDİLEMEZ

Yani kendi içlerinde bir kiralama sistemi oluşturmuşlar. Bu sistem de maalesef hiçbir şekilde denetim altında değil. Biz kayıt dışılığın önlenmesini istiyoruz. Düşünün adam iki tane blok almış iki bloğun arasına resepsiyon yapmış. Turist sitenin güvenliğine, ‘Where is the reception’ diye soruyor. Bu hiçbir şart altında kabul edilebilir bir şey değil.

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DÜNYAYI İNCELEDİK

Biz bu tespitleri yaptık ve Portekiz, İtalya ve İspanya’daki örnekleri inceledik. Hazırladığımız raporu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunduk. Ekim ayına kadar paydaş bakanlıklarla birlikte uygun bir kanun metni hazırlanacak. Şu da ayrı bir gerçek; ABD’deki, İspanya’daki otelci de bu konulardan mustarip. Bazı bölgelerde gayrimenkul satışları işte bu yüzden durduruluyor. Bu Antalya için de bir gereklilik.”