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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.04.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Bir otomotiv devi daha çip krizi kurbanı! Üretime ara vereceğini duyurdu...

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Bir otomotiv devi daha çip krizi kurbanı! Üretime ara vereceğini duyurdu...

4 bin 500 kişinin istihdam edildiği Oxford'daki Mini fabrikasında üretime ara verileceği duyuruldu. Dev şirketin bu kararı almasındaki sebep ise son günlerde sık sık gündeme gelen ve çözüm bulunamayan çip krizi...

Oxford'daki Mini fabrikasındaki üretim, çip sıkıntısı nedeniyle üç iş günü süreyle askıya alınacak. Bir sözcü, şirketin daha fazla kesintiyi en aza indirmek için adımlar attığını ve durumu günlük olarak izlediğini söyledi.

Çip krizi dünyada büyüyor Dev şirket üretime ara verecek
Çip krizi dünyada büyüyor! Dev şirket üretime ara verecek

BBC'nin haberine göre Oxford'daki fabrika 4.500 kişiyi istihdam eden ve haftada 5.000 araba üreten Mini dışında diğer şirketler de küresel bir bilgisayar çipi kıtlığından etkileniyor.

Çip sıkıntısı dünyayı etkisi altına aldı... Japon otomobil devi üretime ara verdi
Çip sıkıntısı dünyayı etkisi altına aldı... Japon otomobil devi üretime ara verdi!

ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR

Jaguar Land Rover, aynı nedenle bu hafta Castle Bromwich ve Halewood fabrikalarında üretimi askıya aldı. General Motors, çip sorunları nedeniyle Kuzey Amerika üretimini azaltacağını açıklamıştı.

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Tüm dünyada birçok sektörü vuran çip sorunu Subaru'ya da üretimi durdurma kararı aldırtmıştı. Öte yandan Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu. Son olarak otomobil üreticisi Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürdüğünü duyurmuştu.

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