Bir laptop ve internet yetiyor! İstanbul ikinci sırada

Evden çalışma dünyada birçok kişinin hayatına koronavirüs salgınıyla beraber girdi. Bazıları evlerden sıkılırken ortaya dijital göçebelik kavramı çıktı. Çalışırken seyahat etmek, başka bir ülkede kendi işine devam etmek… Hem yeni bir yer tanımak hem de işine devam etmek pandemide birçok kişinin tercih ettiği yöntem oldu.

2017’de popülerleşmeye başlayan dijital göçebelik kavramı pandemiyle çok tercih edilen bir durum oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında dijital göçebelik yayılıyor.

Recep Özkırcaali - Zeynep Tuğçe Özkırcaali (İstanbul), İçerik uzmanı, Grafiker

Dijital göçebelik yapmak için tercih ettiği yer: Ekinlik Adası

Eşimle birlikte ayrı kurumsal firmalarda çalışıyoruz. COVID-19 salgının başlamasıyla birlikte yaklaşık 1 buçuk senedir ‘evden çalışma düzenine’ geçtik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında bizleri etkileyen en büyük sıkıntı 3 yaşındaki kızımızın evde çok sıkılması oldu. Parka gidemiyor, evin önüne çıkmak ise yetmiyordu. Yaklaşık 5 yıldır geldiğimiz Marmara Adalar’a bağlı olan Ekinlik Adası’nda ev kiralamaya karar verdik. Burası, birçok tatil yerinden farklı olarak daha küçük ve sakin bir bölge.

Bir süre önce bilgisayarlarımızı yanımıza alarak adaya geldik. ‘Yeni evimize’ yerleştik ve buradan da rahatça çalışabiliyoruz. Bu durumun güzel yanı ise mesai saatinden sonra tatil yerinde olduğunu bilmenin verdiği mutluluk tüm yorgunluğunuzu üzerinizden alıp gidiyor. Kızımız Ela da artık rahatça parka gidiyor, dışarıda dolaşıyor, denize girebiliyor. Biz de böylece Ela’yla daha fazla güzel vakit geçirebiliyoruz. Akşamları sahilde yürüyüş yapmak, deniz havası almak, balkonda sohbet etmek bize de çok iyi geldi.



Grafikler: Harun Elibol

EN İYİ YERLER SIRALAMASINDA 2. İSTANBUL

Maliyet, yaşam standartları, ulaşım kolaylığı ve misafirperverlik dikkate alınarak yapılan listede. İlk sırada Madrid, hemen ardında ikinci sırada ise İstanbul yer alıyor. İstanbul hem ulaşım kolaylığı, hem turizmi hem de yaşam standartlarıyla üst sırada yer aldı. Ardından Budapeşte, Tiran, Roma, Lizbon, Varşova, Moskova, Prag, Sofya geldi. En kötü yerlerin başında ise Monako yer alıyor.

BİLGİSAYAR TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Sabit çalışanlara göre dijital göçebelerin bilgisayar tercihleri de değişti. Bir bilgisayar şirketinin global araştırma sonuçlarına göre dijital göçebeler tarafından bilgisayar satın alımında ilk aranılan özellikler; hafif ve ince olan kompakt bir tasarım, uzun pil ömrü ile dayanıklılık.

Birden fazla ekran kullanımına ihtiyaç duyan yaratıcı içerik üreticileri ise daha az yer kaplayan ve seyahatta bile üretkenliği sınırlamayan çift ekranlı bilgisayarları tercih ediyor. Uçakta, otelde veya yürüyüş parkurlarında sürekli hareket halindeyken ağırlık vermeyen ve sırt çantasında kolayca taşınabilecek, çok fazla yer kaplamayan bir dizüstü bilgisayara sahip olmak, konfor için dikkate alınması gereken bir özellik. Dijital göçebeler, devamlı hareket halindeyken her zaman her yerde şarj imkânı bulamadıkları için maksimum süre idare edecek pil ömrüne sahip dizüstü modelleri tercih ediyorlar.

2020’DE DİJİTAL GÖÇEBELİĞE KAPILARINI AÇAN ÜLKELER

Geçtiğimiz sene birçok ülke dijital göçebeleri kabul etmeye başlamıştı. Karayipler'de bulunan Anguilla Adaları 21 Ağustos'tan itibaren dijital göçebeleri alan ülkeler arasındayken, 30 Haziran 2020'de Barbados dijital göçebelere kapılarını açtığını duyurmuş ve sonrasında Bermuda'dan da yıllık gelir gösterenlere kapılarımızı açtık çağrısı gelmişti.

1 ayda 2.700 başvuru alan Gürcistan temmuzda kapılarını dijital göçebelere açmıştı. Estonya’da geçene sene dijital göçebelere kapılarını açanlardan olmuştu.

BU YIL DA HABERLER ARKA ARKAYA GELİYOR

Bu yıl da birçok ülke kapılarını dijital göçebelere açtığını duyurdu. Montserrat tarafından bu sene yapılan açıklamada 12 aya kadar yaşam ve çalışma imkanı sağladıkları ifade edilmişti. Ülkeye turistler giremezken, dijital göçebeler giriyordu.

Diğer ülkeler arasında Bahamalar, Dubai, Mauritius, Curaçao, Hırvatistan, Maderia ve Porto Riko da yer alıyor.

ŞARTLAR NELER?

Her ülkeye göre başvurular değişkenlik gösteriyor. Mutlaka gitmeden doldurulması gereken başvuru formu var mı kontrol edilmesi gerekiyor.

Dijital göçebelerin uzaktan çalışabileceklerini veya hayatta kalmak için yeterli mali kaynağa sahip olabileceklerini kanıtlamaları gerekiyor. Koronavirüsten dolayı birçok ülke Covid kapsamlı sigorta istiyor.

Ayrıca elbette olmazsa olmazınız bir işte çalıştığınıza dair belge. Ülkelerin aldıkları kararlara göre 6 ya da 12 ay olarak kalış süresi değişebiliyor.

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