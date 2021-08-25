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Ekonomi
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Bir kaya parçası görseli ne kadar olabilir? Fiyatıyla rekor kırdı

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Bir kaya parçası görseli ne kadar olabilir? Fiyatıyla rekor kırdı

Eşsiz dijital token NFT piyasasından arka arkaya haberler geliyor. Pazartesi öğleden sonra 400 ether veya yaklaşık 1,3 milyon dolara satılan bir kaya herkesi şaşırttı.

Bir kaya parçasına en çok ne kadar ödenir bilinmez ama NFT kaya parçasına 1.3 milyon dolar ödendi. Bu rakam kaya parçasının satışını rekora taşımış oldu. 2017'de başlayan ilk NFT projelerinden, yani non-fungible token projesi olan, EtherRock kapsamında satışta kaya görseli için 400 ether'lik bir ödeme yapıldı.

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SINIRLI SAYIDA VAR

Kayaya sahip olmanın cazibesinin bir kısmı, dolaşımdaki arzından geliyor. Bu kayalardan sadece 100 tane var, yani sahipleri en eski ve en nadir Ethereum varlıklarından birine sahip. Sınırlı sayıda bulunması da fiyatların artmasına sebep oluyor.

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NFT pazarı gün geçtikçe büyüyor. 2019'da toplam piyasa değeri birkaç on milyonlarca dolardı. Rakam, OpenSea gibi pazar yerlerinin yalnızca Ağustos 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmesiyle, bu yılın başında 25 milyar doların üzerine çıktı.

 

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