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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Bir ilk yaşandı! Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı

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Bir ilk yaşandı! Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı
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Azerbaycan gazı TAP Avrupa piyasasına Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlanarak ulaştı. Direkt bir boru hattı bağlantısının Avrupa'ya bu şekilde ulaşması ise tarihte ilk kez yaşandı.

Güney Gaz Koridoru'nun son parçası olan ve Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) ticari gaz akışı başladı.

SOCAR'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TAP'ın ticari faaliyetinin başlamasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Stratejik doğal gaz hattı için imzalar atıldı
Stratejik doğal gaz hattı için imzalar atıldı

"Bugün, Güney Gaz Koridoru'nun son parçası olan TAP, Azerbaycan'dan ticari olarak gaz taşımaya başladı. Azerbaycan gazı tarihte ilk kez, direkt bir boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştı."

Bir ilk yaşandı Türkiye üzerinden Avrupaya ulaştı

TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturuyor.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlanmıştı. TAP 4,5 yıllık inşaat süresinin ardından 13 Ekim'de tamamlandı.

Türkiye ve Azerbaycandan enerjide iş birliği protokolü
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü

TAP'ın, Yunanistan (550 kilometre), Arnavutluk (215 kilometre) ve Adriyatik Denizi'nden (105 kilometre) geçerek, İtalya'ya (8 kilometre) yılda 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

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