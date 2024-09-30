Bir hafta içinde yabancı sermayeli üç şirket el değiştirdi: Sigortada satış furyası

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Yılın son çeyreğine girilirken, peşi sıra satın almalarla sigortacılıkta hareketli günler yaşanıyor. Yabancı sermaye sigorta pazarından çıkarken, yerli sermayenin pazardaki payı artmaya başladı. Son bir haftada sigorta sektöründe şirket satın almaları yoğunlaştı.

İlk olarak, İtalyan Generali Sigorta, Türkiye’deki şirketini sattığını açıkladı. 1863 yılında İstanbul’da ilk acentesini açan şirket, 1989 yılında ise Generali Sigorta şirketini kurdu. Generali Sigorta, son açıklanan verilere göre, sigorta pazarında 68 şirket arasında yüzde 0.14 pazar payı ile 55. sırada yer alıyor.

İTALYAN GENERALİ SATILDI

Geçen hafta, Kiler Grubu ile Arex Yatırım Holding ortaklığının, Generali Sigorta’nın satışı konusunda anlaştıkları açıklandı. Gerekli onay süreçlerinin ardında, Generali Sigorta’nın yüzde 42 hissesi Kiler Holding, yüzde 5 hissesi Kiler Grubuna ait Ekol Girişim Sermayesi, yüzde 48 hissesi Arex Yatırım Holding ve yüzde 1 hissesi de Arex Sigorta’nın olacak. Böylece Türk sigorta pazarında 161 yıllık mazisi olan Generali Sigorta, pazardan çekilmiş olacak.

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HOLLANDALI NN PAZARDAN ÇIKIYOR

Generali’nin satış haberinin hemen ardından bu sefer Hollanda merkezli NN Group, Türk sigorta pazarından çekildiğini açıkladı. NN Group, Türkiye operasyonlarını satmak için Zurich Türkiye ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Zurich Türkiye’den yapılan açıklamada da NN Group’un Türkiye’de bireysel emeklilik, sağlık ve hayat sigortası alanlarında faaliyet gösteren şirketi NN Hayat ve Emeklilik’ın satın alınacağı vurgulandı. Zurich Türkiye’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de 2008 yılı itibarıyla elementer sigorta branşında faaliyetlerini sürdüren Zurich Türkiye, stratejik hedefleri doğrultusunda 2023’ün Ekim ayında Mapfre Yaşam Sigorta’yı satın alarak hayat branşında faaliyet göstermeye başladı. 2024 yılında ise bireysel emeklilik lisansını alarak faaliyetlerini Zurich Yaşam ve Emeklilik Sigorta adı altında sürdürmeye devam etti. Son olarak, NN Group ile NN Hayat ve Emeklilik’in satışı konusunda anlaştı” denildi.