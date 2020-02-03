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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

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Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı.

Amazon Perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklamıştı.

Eylül-Aralık döneminde 3,3 milyar dolar kâr elde ettiğini duyuran şirketin 2 milyar dolar civarında kâr açıklaması bekleniyordu.

Bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri Cuma günü yüzde yedi civarında yükseldi.

Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

YÜZDE 12 HİSSESİ VAR

İnternet perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a ait.

Bezos'a ait hisselerin değeri, Cuma günü 115,6 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu.

Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararı almıştı.

Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos almıştı.

 

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