'Bir gecede tezleri çöktü'

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Hükümetin ‘yeni kur korumalı TL vadeli mevduat’ sistemine yönelik eleştirilere cevap veren Çelik, “Bir gecede tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını değerlendirmeye konu bulmuyorum. Netice olarak dolarda düşüş yaşanmıştır. Vatandaşımızın mevduatlarını koruyacak güçlü bir manifesto cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulmuştur. İstihdam, yatırım, üretim odaklı bir pencere sonuna kadar açılmıştır. Bu fırsat penceresine dair TOBB Başkanı Rifat (Hisarcıklıoğlu) Bey başta olmak üzere pek çok ilgili arkadaşımız olumlu değerlendirmelerini ortaya koymuştur. Dolayısıyla burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek” diye konuştu.

‘MÜSAADE ETMEYİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çok önceden beri fahiş fiyatla mücadele edileceğini açık şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Ömer Çelik, “Birtakım düzenlemeler yapıldı. Şu an itibarıyla bu düşüşün gerçekleşmesi yönündeki denetimler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bununla ilgili ileride başka düzenleme gerekirse bu adımı da atmaktan çekinmeyiz. Bu rakamlara gelinmişken stokçuluktan tutun da fahiş fiyat şeklinde doğrudan vatandaşa zarar veren, haksız kazanç anlamına gelen böyle bir alacakaranlık ortam oluşturmaya çalışan hiçbir ekonomik spekülasyona ve fiyatlandırmaya müsaade etmeyiz. Gereken adımları atarız. Kılıçdaroğlu’nun ‘çiftçiye bedava elektrik’ açıklaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum. Elektrik konusu belediyelerin yetki alanında değil. Ayrıca ‘Siz bize belediyeleri verin, biz size şu şu hizmetleri getiririz’ gibi siyasi rüşvet ve şantaj içeren ve siyasi etikle bağdaştırılamayacak üslup” diye konuştu.