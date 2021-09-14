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GeriEkonomi Bir ceza da Güney Kore'den! İzin vermedi... 177 milyon dolara mal oldu
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Ekonomi
Haber Giriş: 14.09.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Bir ceza da Güney Kore'den! İzin vermedi... 177 milyon dolara mal oldu

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Bir ceza da Güney Kore'den! İzin vermedi... 177 milyon dolara mal oldu

Güney Kore, internet devi Google'a Android işletme sisteminin özelleştirilmiş versiyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde bloke ettiği gerekçesiyle 177 milyon dolar para cezası verdi.

Kore Adil Ticare Komisyonu'undan yapılan açıklamada cihaz üreticileri ile yapılan anlaşmalarda, Google'ın piyasadaki dominant gücünü suistimal amaçlı kullanmasına kadar gidebildiği ve bunun işletim sistemi pazarında rekabeti kısıtladığı vurgulandı.

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Amerikalı şirket karara itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu. Şirket kararın Android'in diğer programlarla uyumlu çalışmasının faydalarını göz ardı ettiğini ve kullanıcıların sahip olduğu avantajlara zarar verdiğini belirtti.

Googlea ceza üstüne ceza Bu kez 102 milyon Eurodan olacak
Google'a ceza üstüne ceza! Bu kez 102 milyon Euro'dan olacak

Ceza Güney Kore'de Anti-Google yasası olarak da adlandırılan Telekomünikasyon Çalışma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği gün verildi. Yeni yasayla artık Google gibi aplikasyon satış hizmeti veren işletmecilerin kendi ödeme sistemlerini zorunlu hale getirmesini yasaklıyor.

Google’a 220 milyon Euro ceza verildi
Google’a 220 milyon Euro ceza verildi

Komisyon Google'ın cihaz üreticileriyle yaptığı applikasyon lisansları ile ilgili anlaşmalarda rekabete zarar verdiğini söyledi. Google, üreticilerin telefonlara "Android çatalı" olarak bilinen modifiye edilmiş versiyonları yüklemesini yasaklıyor.

Fransadan Googlea dev ceza
Fransa'dan Google'a dev ceza

2013 yılında Samsung modifiye edilmiş bir işletim sistemi kullanan akıllı saat üretmişti. Fakat Google'ın bunun anlaşmanın ihlali olduğunu söylemesinin ardından teknoloji devi başka bir işletim sistemine geçmişti.

 

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