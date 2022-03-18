Bir buçuk milyon ağaç dikildi! Yunuslar da düşünüldü...

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Çanakkale Boğazı bugün tarihi bir ana tanıklık etti. 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete açıldı.

Çok sayıda özelliği olan köprü inşa edilirken çevreye de oldukça duyarlı davranıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü projesi kapsamında bir buçuk milyon ağaç dikildiğini ifade etti.

YUNUSLAR BİLE DÜŞÜNÜLDÜ

Köprü inşa edilirken bazı doğa koşulları mühendisleri de etkiledi. Onlardan biri de yunuslarla ilgiliydi. Yunuslar kazık çakım bölgesine 500 metreden daha yakın olduklarında kendileri bölgeyi terk edene kadar çakım işlemleri durduruldu. Benzer şekilde köprünün inşası için denizde tarama ve dolgu yapılması zorunlu olan yerlerde bulunan ve pina olarak bilinen büyük deniz kabukluları bulundukları yerlerden dalgıçlar tarafından kaldırılarak başka yere taşındı.

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18 Mart Çanakkale Üniversitesi’nden uzmanlar taşıdıkları pinaları iki yıl boyunca izledi. Projenin 88 kilometrelik otoyolu projelendirilirken hayvanların doğal yaşam alanlarında geçiş yapılabilmesi için ekolojik üst geçitler yapıldı. Otoyol güzergâhına yakın köylerden geçecek araçların çıkaracağı gürültünün ulaşmaması için köylere özel ses bariyeri yerleştirildi.