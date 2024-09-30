Bir ayın en hızlı düşüşü... KKM’deki çözülme hızlandı

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KUR korumalı mevduat (KKM) hesaplarında yılın başına göre gerileme 1 trilyon lirayı aştı. 29 Aralık 2023 tarihinde 2 trilyon 626 milyar 353 milyon lira olan KKM hesapları, 20 Eylül 2024 haftasında 1 trilyon 533 milyar 931 milyon liraya geriledi. Böylece yılın başına göre KKM hesaplarında gerileme 1 trilyon 92 milyar lira oldu. Döviz mevduatları tarafında ise pariteden arındırılmış verilere göre, gerçek kişilerin mevduatlarında 50 milyon dolarlık gerileme, tüzel kişilerde 1.3 milyar dolarlık artış görüldü.

HAFTALIK BAZDA 30.4 MİLYAR TL GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 29 Aralık 2023 haftasında 2 trilyon 626 milyar lira olan KKM hesapları, 5 Ocak 2024 haftasında 2 trilyon 576 milyar lira oldu. Şubat ayının sonunda 2 trilyon 323 milyar liraya düşen KKM hesapları, 29 Mart tarihli haftada 2 trilyon 276 milyar lira, 26 Nisan tarihli haftada 2 trilyon 257 milyar lira ve 31 Mayıs tarihli haftada 2 trilyon 124 milyar lira seviyesine geldi. 28 Haziran haftasında 2 trilyon 14 milyar lira seviyesine gerileyen KKM hesapları temmuz ayında 2 trilyon liranın altına geriledi. 26 Temmuz haftasında KKM hesapları 1 trilyon 832 milyar lira oldu. 2 Ağustos haftasında 1 trilyon 764 milyar lira olan KKM hesapları eylül ayının ilk haftasında da 1 trilyon 574 milyar liraya geriledi. 13 Eylül haftasında 1 trilyon 564 milyar liraya gerileyen KKM hesapları, 20 Eylül haftasında da 1 trilyon 533 milyar liraya düştü. Bir süredir ivme kaybeden KKM’deki düşüş 20 Eylül haftasında yeniden hızlanmış oldu. Haftalık bazda 30.4 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

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KKM ilk olarak 2021’in Aralık ayında kurdaki atak sonrası devreye girmişti. Tepe noktası ise 18 Ağustos 2023 tarihli haftada 3.4 trilyon lira oldu. Geçen yıl ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından KKM’nin cazibesini azaltmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı. Önce KKM’de şirketlerin vergi avantajı sonlandırıldı, ağustos ayında da yüzde 5 ile 7.5 arasında stopaj geldi. KKM ve katılma hesaplarında uygulanan yüzde 0 tevkifat oranının, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen KKM/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7.5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5 olarak uygulanması kararı alındı. 1 Ağustos öncesinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise indirimli oran (yüzde 0) uygulanmaya devam edildi. Böylece vergi avantajı sonlandırılmış oldu.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. TOBB'dan yapılan açıklamada, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik" denildi.