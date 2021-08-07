BioNTech’in değeri 100 milyar doları aştı

Finans çevrelerinden gelen haberlere göre Mainz merkezli BioNTech tarafından geliştirilen yeni nesil korona aşısına ABD İlaç Kurumu FDA’nın onay açıklamasının ardından şirket hisseleri zaman zaman yüzde 25’e varan değer kazanarak 100 milyar dolar sınırını aştı. Nasdaq’ta işlem gören şirket hisselerinin borsaya giriş yaptığı 2019 yılının ekim ayında 15 dolar olduğuna dikkati çeken piyasa uzmanları, aktüel olarak ise 340 Euro civarında işlem gören hisselerin, mRNA bazlı yeni aşının piyasaya verilmesinden sonra daha da artabileceği öngörüsünde bulunuyor. Gelecek hafta şirket bilançosunu açıklanacağı belirtilen BioNTech’in, mRNA bazlı ilaç teknolojisine ileriki zamanlarda da ağırlık vereceği, sadece aşı gelişmelerinde değil, aynı zamanda kanser türlerine karşı mücadele de dünya çapında önemli söz sahibi olacağı vurgulanıyor.

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