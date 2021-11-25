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‘BIONTECH’ için marka savaşı

#Covid-19#Biontech#Çin
‘BIONTECH’ için marka savaşı

COVID-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE, ‘BIONTECH’ markasını kullanmadığı halde tescil ettirdikleri iddiasıyla Çinli BION TECH INC. şirketine dava açtı.

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‘BIONTECH ŞEKİL’ markasının hükümsüz sayılmasını ve sicilden kaldırılmasını isteyen Alman şirket, markanın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulundu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 13 yıl önce Almanya’da tıp doktoru ve bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan BıoNTech SE, kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisi, mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar, aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmekte olan biyoteknoloji şirketiydi. Bugüne kadar Pfizer ve Bill&Melinda Gates Vakfı ile anlaşan BıoNTech SE. şirketi, dünya çapında koronavirüs pandemisi sebebiyle bu alanda gerçekleştirdiği COVID-19 aşı çalışmalarıyla milyonlarca insan tarafından tanındı. Tüm dünyada ve Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye’de de uygulanmakta olan COVID-19 aşını bulan BıoNTech SE. şirketi, aynı zamanda bu aşının hak sahibi oldu.

2007’DE TESCİL ETTİRİLDİ

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Alman BıoNTech SE. şirketi markasını Türkiye’de tescil ettirmek için başvurduğunda, ismin 2007 yılında Çin’e ait BION TECH INC. Şirketi tarafından ‘BIONTECH ŞEKİL’ olarak tescil edildiğini öğrendi. Türk Patent Enstitüsü Alman firmanın başvurusunu mükerrer isim gerekçesiyle reddetti. Alman firmanın avukatları dava dilekçesinde, “Çinli firma bu markayı 2013 tarihinden beri kullanmamaktadır. Bu nedenle markalar sicilini gereksiz yere işgal etmekte, müvekkil şirketin marka başvurusunun reddine sebep olmaktadır.

Davalı adına kayıtlı BIONTECH markasının tüm ürünler bakımından iptali ile sicilden kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için BIONTECH markası üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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#Covid-19#Biontech#Çin

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